Умерла звезда сериала «Клон» Жандира Мартини

Отмечается, что артистка скончалась в больнице в Сан-Паулу после долгого курса лечения от онкологии. По данным СМИ, у звезды был рак легких.

Смерть Мартини подтвердил ее супруг, актер Маркос Карузо. В соцсетях он опубликовал пост, в котором назвал жену своим «самым большим другом».

«Вместе мы писали пьесы, сценарии фильмов, сериалы и новеллы ... Моя госпожа. Вы знаете [это чувство], когда вы проходите школу, в которой вы учились, и видите, что здание было снесено? Так я отношусь к твоему уходу», — написал Карузо.

Жандира Мартини снималась в кино с 1970-начала 1980-х годов. Артистка сыграла во многих популярных бразильских фильмах и сериалах, в том числе «Сценарист», «Америка», «Дороги Индии», «Клон».

Ранее стало известно о смерти итальянской актрисы Сандры Мило, напоминает телеканал «360». Артистка, которую называли музой режиссера Федерико Феллини, скончалась на 91-м году жизни, отмечает Ura.ru.

