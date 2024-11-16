Премьер Мариинского театра Шкляров погиб в 39 лет

Погиб артист балета и заслуженный артист России Владимир Шкляров. Об этом сообщили в Мариинском театре.

При этом причину смерти артиста в театре не раскрыли.

Умерла актриса Светлана Светличная

«Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звездный премьер Мариинского театра Владимир Шкляров», - объявили в Мариинке.

Шклярову было 39-лет.

Владимира приняли в балетную труппу Мариинки в 2003 году. В 2011-м году он стал там премьером. В 2020 году Шкляров был удостоен звания заслуженного артиста РФ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СмертьМариинский ТеатрБалет

Горячие новости

Все новости

партнеры