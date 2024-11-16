Премьер Мариинского театра Шкляров погиб в 39 лет
16 ноября 202413:11
Погиб артист балета и заслуженный артист России Владимир Шкляров. Об этом сообщили в Мариинском театре.
При этом причину смерти артиста в театре не раскрыли.
«Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звездный премьер Мариинского театра Владимир Шкляров», - объявили в Мариинке.
Шклярову было 39-лет.
Владимира приняли в балетную труппу Мариинки в 2003 году. В 2011-м году он стал там премьером. В 2020 году Шкляров был удостоен звания заслуженного артиста РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru