Умер экс-капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Пелишенко
1 апреля 202406:02
На 72-м году жизни умер российский сценарист и актер, экс-капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко, сообщает РИА Новости.
Причина и обстоятельства смерти сценариста неизвестна.
Пелишенко был одним из авторов программ «Городок», «Голубой огонек на Шаболовке», «Субботний вечер», «Песня года», различных мюзиклов и прочих шоу.
Он также исполнил эпизодическую роль в сериале «Моя прекрасная няня».
Ранее умер актер из сериала «Молодежка» Юрий Ваксман, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru