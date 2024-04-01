Умер экс-капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Пелишенко

На 72-м году жизни умер российский сценарист и актер, экс-капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко, сообщает РИА Новости.

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Карпухов

Причина и обстоятельства смерти сценариста неизвестна.

Пелишенко был одним из авторов программ «Городок», «Голубой огонек на Шаболовке», «Субботний вечер», «Песня года», различных мюзиклов и прочих шоу.

Он также исполнил эпизодическую роль в сериале «Моя прекрасная няня».

Ранее умер актер из сериала «Молодежка» Юрий Ваксман, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КВНАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры