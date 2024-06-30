Умер гитарист групп «Скифы» и «Цветы» Сергей Дюжиков
Гитарист коллективов «Цветы», «Скифы» и «Голубые гитары» Сергей Дюжиков умер на 76-м году жизни. Об этом в своих соцсетях сообщила автор песен групп «Ария» и «Кипелов» Маргарита Пушкина.
Причина смерти не указана. Информации о дате и месте похорон пока нет.
«Прощай, Сергей. Там тебе подарят много чудесных гитар, и каждый вечер ты будешь участвовать в потрясающих гитарных сейшенах!» - написала Пушкина.
За свою карьеру гитарист работал с Александром Градским, Юрием Антоновым, Валентиной Толкуновой, Александром Малининым и другими артистами. В 1991 году Дюжиков переехал в США.
Ранее в возрасте 72 лет умер певец и композитор, участник белорусского ансамбля «Сябры» Николай Сацура, напоминает «Радиоточка НСН».
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