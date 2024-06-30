Умер гитарист групп «Скифы» и «Цветы» Сергей Дюжиков

Причина смерти не указана. Информации о дате и месте похорон пока нет.

«Прощай, Сергей. Там тебе подарят много чудесных гитар, и каждый вечер ты будешь участвовать в потрясающих гитарных сейшенах!» - написала Пушкина.

За свою карьеру гитарист работал с Александром Градским, Юрием Антоновым, Валентиной Толкуновой, Александром Малининым и другими артистами. В 1991 году Дюжиков переехал в США.

Ранее в возрасте 72 лет умер певец и композитор, участник белорусского ансамбля «Сябры» Николай Сацура, напоминает «Радиоточка НСН».

