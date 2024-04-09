Умер дрессировщик Андрей Клыков

Заслуженный артист России, дрессировщик диких животных Андрей Клыков скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.

Клыков руководил номером «А-ля Русс». Он обладатель ордена «За службу России» и медали «За веру и добро».

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Дата и место похорон Росгосцирк объявит позднее. О причинах смерти в учреждении не сообщили.

В 2000-м году Андрей Клыков снялся в третьем сезоне «Улиц разбитых фонарей», сыграв милиционера с обезьяной.

Ранее сообщалось о смерти дальней родственницы русского драматурга Антона Чехова, немецкой актрисы Веры Чеховой в Берлине в возрасте 83 лет.

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ФОТО: РИА Новости
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