Умер дрессировщик Андрей Клыков
Заслуженный артист России, дрессировщик диких животных Андрей Клыков скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.
Клыков руководил номером «А-ля Русс». Он обладатель ордена «За службу России» и медали «За веру и добро».
Дата и место похорон Росгосцирк объявит позднее. О причинах смерти в учреждении не сообщили.
В 2000-м году Андрей Клыков снялся в третьем сезоне «Улиц разбитых фонарей», сыграв милиционера с обезьяной.
Ранее сообщалось о смерти дальней родственницы русского драматурга Антона Чехова, немецкой актрисы Веры Чеховой в Берлине в возрасте 83 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru