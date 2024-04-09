Умер дрессировщик Андрей Клыков

Дата и место похорон Росгосцирк объявит позднее. О причинах смерти в учреждении не сообщили.

В 2000-м году Андрей Клыков снялся в третьем сезоне «Улиц разбитых фонарей», сыграв милиционера с обезьяной.

Ранее сообщалось о смерти дальней родственницы русского драматурга Антона Чехова, немецкой актрисы Веры Чеховой в Берлине в возрасте 83 лет.

