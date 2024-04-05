Актриса Вера Чехова умерла в возрасте 83 лет

Уточняется, что артистка умерла 3 апреля «после непродолжительной тяжелой болезни».

Чехова родилась в столице Германии в 1940 году. В кино она дебютировала в 1956 году в ленте «Вдовец с пятью дочерьми». Снималась Чехова вплоть до 1990-х годов, в её фильмографии почти сто ролей.

Ранее в Москве в возрасте 89 лет умер народный артист России, президент Театра Сатиры, актёр и режиссёр Александр Ширвиндт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

