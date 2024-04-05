Актриса Вера Чехова умерла в возрасте 83 лет
Дальний родственник русского драматурга Антона Чехова, немецкая актриса Вера Чехова, умерла в Берлине в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Zeit.
Уточняется, что артистка умерла 3 апреля «после непродолжительной тяжелой болезни».
Чехова родилась в столице Германии в 1940 году. В кино она дебютировала в 1956 году в ленте «Вдовец с пятью дочерьми». Снималась Чехова вплоть до 1990-х годов, в её фильмографии почти сто ролей.
Ранее в Москве в возрасте 89 лет умер народный артист России, президент Театра Сатиры, актёр и режиссёр Александр Ширвиндт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru