Умер дирижер Русского академического оркестра Владимир Гусев
Художественный руководитель, главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, народный артист РФ Владимир Гусев умер в возрасте 83 лет. Об этом говорится в сообщении учреждения.
«На 84-м году жизни скончался ... профессор Владимир Поликарпович Гусев», — указано в заявлении.
Гусев работал в Русском академическом оркестре — одном из старейших профессиональных музыкальных коллективов страны — более 50 лет, свыше 45 лет занимал посты главного дирижера и худрука. Народный артист привлек в оркестр квалифицированных музыкантов и значительно расширил репертуар, сейчас он насчитывает более 5 тысяч произведений. Коллектив получил звание академического за выдающийся вклад в развитие культуры.
Ранее стало известно о смерти худрука Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича Юрия Темирканова, дирижеру было 84 года, напоминает RT.
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