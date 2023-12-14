Умер дирижер Русского академического оркестра Владимир Гусев

«На 84-м году жизни скончался ... профессор Владимир Поликарпович Гусев», — указано в заявлении.

Гусев работал в Русском академическом оркестре — одном из старейших профессиональных музыкальных коллективов страны — более 50 лет, свыше 45 лет занимал посты главного дирижера и худрука. Народный артист привлек в оркестр квалифицированных музыкантов и значительно расширил репертуар, сейчас он насчитывает более 5 тысяч произведений. Коллектив получил звание академического за выдающийся вклад в развитие культуры.

Ранее стало известно о смерти худрука Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича Юрия Темирканова, дирижеру было 84 года, напоминает RT.

