Скончался хранитель французской живописи Эрмитажа Альберт Костеневич
Доктор искусствоведения Альберт Костеневич, хранитель собрания французской живописи Государственного Эрмитажа, скончался. Он умер в Санкт-Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Эрмитажа.
«12 августа ушел из жизни Альберт Григорьевич Костеневич, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа, хранитель коллекции французской живописи от импрессионистов до Матисса и Пикассо», — рассказали в музее.
Сообщается, что Костеневич работал в Эрмитаже более 60 лет. Хранитель являлся автором монографии об искусстве Жоржа Руо, составил каталог «Искусство Франции 1860–1950» в двух томах, написал книгу «Боннар и художники группы Наби: коллекции музеев России», «Матисс в России» - всего более 200 публикаций, уточняет Газета.ru.
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