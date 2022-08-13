Скончался хранитель французской живописи Эрмитажа Альберт Костеневич

Доктор искусствоведения Альберт Костеневич, хранитель собрания французской живописи Государственного Эрмитажа, скончался. Он умер в Санкт-Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Эрмитажа.

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«12 августа ушел из жизни Альберт Григорьевич Костеневич, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа, хранитель коллекции французской живописи от импрессионистов до Матисса и Пикассо», — рассказали в музее.

Сообщается, что Костеневич работал в Эрмитаже более 60 лет. Хранитель являлся автором монографии об искусстве Жоржа Руо, составил каталог «Искусство Франции 1860–1950» в двух томах, написал книгу «Боннар и художники группы Наби: коллекции музеев России», «Матисс в России» - всего более 200 публикаций, уточняет Газета.ru.


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