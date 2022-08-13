Скончался хранитель французской живописи Эрмитажа Альберт Костеневич

«12 августа ушел из жизни Альберт Григорьевич Костеневич, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа, хранитель коллекции французской живописи от импрессионистов до Матисса и Пикассо», — рассказали в музее.

Сообщается, что Костеневич работал в Эрмитаже более 60 лет. Хранитель являлся автором монографии об искусстве Жоржа Руо, составил каталог «Искусство Франции 1860–1950» в двух томах, написал книгу «Боннар и художники группы Наби: коллекции музеев России», «Матисс в России» - всего более 200 публикаций, уточняет Газета.ru.



