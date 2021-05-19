Умер Чарльз Гродин из фильма «Бетховен»

В 1990-х и начале 2000-х годов актер был ведущим развлекательного телешоу, был либеральным политическим обозревателем на CBS. Актер удостоен премии «Эмми» за работу на шоу Пола Саймона.

Актер стал автором книги «Мне больше нравится, когда ты смешной», в которой рассказал о работе актером и телеведущим.

Ранее сообщалось о смерти вдовы Кирка Дугласа, продюсера и филантропа Энн Байденс в возрасте 103 лет.

