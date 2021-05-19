Умер Чарльз Гродин из фильма «Бетховен»
В США скончался актер театра и кино Чарльз Гродин. Ему было 86 лет, сообщает агентство Associated Press.
Актер умер в городе Уилтон, штат Коннектикут. Причиной смерти стал рак костного мозга.
Чарльз Гродин стал после съемок в нескольких частых фильма «Бетховен», а также ремейке «Кинг-Конга» и комедии «Успеть до полуночи», передает «Свободная пресса».
В 1990-х и начале 2000-х годов актер был ведущим развлекательного телешоу, был либеральным политическим обозревателем на CBS. Актер удостоен премии «Эмми» за работу на шоу Пола Саймона.
Актер стал автором книги «Мне больше нравится, когда ты смешной», в которой рассказал о работе актером и телеведущим.
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