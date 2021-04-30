Мачеха Майкла Дугласа умерла в 102 года
В США скончалась вдова Кирка Дугласа, продюсер и филантроп Энн Байденс. Об этом сообщил ее пасынок, известный актер Майкл Дуглас, сообщает StarHit.
По словам Майкла Дугласа, Энн была для него больше, чем мачехой. Он рассказал о теплых отношениях с женой его отца, который в возрасте 103 лет умер 5 февраля прошлого года.
Кирк Дуглас и Энн Байденс прожили вместе 65 лет. У них родилось двое совместных детей, а у Кирка было также двое детей от первого брака.
Актер Кирк Дуглас – обладатель почетного «Оскара», который он получил за вклад в кинематограф.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 731 / сут.
Умерли
110 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 406 / сут.
- «В течение года». Песков рассказал, когда россияне перестанут беднеть
- Путин присвоил пятерым россиянам звания Героя Труда
- Туроператоры завершили вывоз российских туристов из Турции и Танзании
- В Израиле объявили траур из-за гибели людей на празднике
- Белоруссия попросила у США помощи в расследовании дела о госперевороте
- Байден заявил, что не считает Америку расистской страной
- Эксперты Роскачества предостерегли от излишеств в употреблении кагора
- Адвокат Сафронова не стал увязывать обыск у коллеги с делом о госизмене
- «Нафтогаз» анонсировал новые иски к «Газпрому»
- Россия и Сирия обвинили США в запугивании желающих вернуться сирийских беженцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru