Мачеха Майкла Дугласа умерла в 102 года

Кирк Дуглас и Энн Байденс прожили вместе 65 лет. У них родилось двое совместных детей, а у Кирка было также двое детей от первого брака.

Актер Кирк Дуглас – обладатель почетного «Оскара», который он получил за вклад в кинематограф.



