Мачеха Майкла Дугласа умерла в 102 года

В США скончалась вдова Кирка Дугласа, продюсер и филантроп Энн Байденс. Об этом сообщил ее пасынок, известный актер Майкл Дуглас, сообщает StarHit.

По словам Майкла Дугласа, Энн была для него больше, чем мачехой. Он рассказал о теплых отношениях с женой его отца, который в возрасте 103 лет умер 5 февраля прошлого года.

Актёр, гордившийся русским происхождением. Кирилл Разлогов о Кирке Дугласе

Кирк Дуглас и Энн Байденс прожили вместе 65 лет. У них родилось двое совместных детей, а у Кирка было также двое детей от первого брака.

Актер Кирк Дуглас – обладатель почетного «Оскара», который он получил за вклад в кинематограф.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Актеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры