Актёр, гордившийся русским происхождением. Кирилл Разлогов о Кирке Дугласе

Звезда Голливуда, американский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет. Об этом сообщил его сын, Майкл Дуглас. «Для мира он был легендой, актером из "золотого века" кинематографа, а также гуманистом, подававшим всем нам пример своей преданностью справедливости и идеалам, в которые он верил», - написал он об отце.

Кирк Дуглас родился в еврейской семье выходцев из города Чаусы Могилёвской губернии. В годы Второй мировой войны служил в одном из подразделений связи Тихоокеанского флота США. После войны занялся актёрской карьерой, дебютировав на широком экране в 1946 году ролью в фильме «Странная любовь Марты Айверс».

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов в эфире НСН назвал одной из лучших ролей Кирка Дугласа образ Спартака.

«Дуглас – один из величайших актёров Голливуда, всегда гордившийся своим русским происхождением. Его сын Майкл Дуглас тоже очень крупный актёр. Из его наиболее ярких ролей - естественно, роль Спартака в одноимённом фильме, который демонстрировался даже в советском прокате. Он прожил долгую, многоплановую, разнообразную жизнь. Он выступал в качестве продюсера некоторых своих фильмов. Сыграл множество разных ролей в фильмах крупнейших режиссёров Америки. До достаточно преклонного возраста продолжал выступать на экране. Был человеком глубоко уважаемым», - отметил он.

За свою кинокарьеру Дуглас снялся более чем в 40 фильмах. Среди них – «Чемпион», «Туз в рукаве», «20 000 льё под водой», «Странствия Одиссея», «Жажда жизни», «Тропы славы». Последним появлением Дугласа на телеэкране в качестве актёра стал французский фильм Meurtres à l'Empire State Building («Убийства в Эмпайр Стейт») в псевдодокументальном жанре, вышедший в 2008 году.

Кирк Дуглас – обладатель премии «Золотой глобус» за роль Винсента Ван Гога в биографическом фильме «Жажда жизни». Он был несколько раз номинирован на «Оскар», но получил его не за роль, а как почётную награду за выдающуюся карьеру. У его сына Майкла Дугласа два «Оскара», у невестки, актрисы Кэтрин Зета-Джонс – один «Оскар».

