«Умер бы от страха»: Охлобыстин о съемках Пересильд в космосе
Актер Иван Охлобыстин заявил, что "умер бы от страха", если бы участвовал в съемках фильма "Вызов" на МКС. Его слова приводит издание "Утро.ру".
Актер также выразил восхищение стойкостью и самоотверженностью актрисы Юлии Пересильд, сыгравшей в фильме главную роль.
По его словам, не потерять самообладания, находясь "заваренной в железной бочке не пойми где" - это высшая форма профессионализма.
"Я бы там умер от страха, если бы выдержал перегрузки", - признался он.
Фильм, снятый на МКС, также полюбился зрителям. Сборы картины превысили два миллиарда рублей. Однако кинокритик Давид Шнейдеров заявил "Радиоточке НСН", что этого недостаточно, так как такие сборы с учетом затраченных средств лишь окупили картину.
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