«Умер бы от страха»: Охлобыстин о съемках Пересильд в космосе

Актер также выразил восхищение стойкостью и самоотверженностью актрисы Юлии Пересильд, сыгравшей в фильме главную роль.



По его словам, не потерять самообладания, находясь "заваренной в железной бочке не пойми где" - это высшая форма профессионализма.



"Я бы там умер от страха, если бы выдержал перегрузки", - признался он.



Фильм, снятый на МКС, также полюбился зрителям. Сборы картины превысили два миллиарда рублей. Однако кинокритик Давид Шнейдеров заявил "Радиоточке НСН", что этого недостаточно, так как такие сборы с учетом затраченных средств лишь окупили картину.

