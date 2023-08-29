«Нужно 50 миллиардов в год»: Рекорды российского кино не помогут кинотеатрам выжить

Фонд кино выступает против любых механизмов легализации проката зарубежных блокбастеров на территории России без согласия правообладателей: это несет репутационные риски и может обеспечить доступ в страну контента, который противоречит духовно-нравственным ценностям. Об этом сообщило издание «Известия». Отмечается, что подобного мнения придерживается и Минкультуры. Исаев раскритиковал Фонд кино и Минкульт и заявил, что нынешняя ситуация делает соблюдение международного авторского права практически невозможным.

«У Фонда кино и Минкультуры устоявшаяся, сформулированная позиция защиты интересов западных правообладателей, следования в русле Женевской и Венской конвенций по защите авторских прав. Почему-то они полагают, что в рамках нынешней геополитической ситуации и давления на Россию наша страна должна свято поддерживать и соблюдать все требования по защите авторских прав. В то же время ряд депутатов Госдумы и Совета Федерации считают иначе и предлагают двигаться в сторону легализации использования авторских прав на зарубежные картины. У кинотеатров не хватает контента. Ни Фонд кино, ни Минкультуры не могут обеспечить достаточное количество российских фильмов для проката. Если бы они это сделали, ни один российский кинотеатр в сторону показа недоступного в легальном поле контента и не посмотрел бы», — сказал Исаев.

Член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров также заявил, что даже рекордные сборы от проката национальных картин, о которых отчитывается Фонд кино, не позволяют набрать нужную форму для нормального функционирования киноиндустрии.

«Данные Фонда кино верные, но выводы из них надо делать корректные. Когда есть 18-19 млрд рублей кассовых сборов на российском кино, но при этом общая годовая касса индустрии составляет 50-60 млрд рублей, это потрясающе, потому что кинотеатрам есть на что жить и есть что показывать. А если российское кино дает 18-19 млрд рублей, а общая касса за год — 21 млрд рублей, кинотеатры не выживут. Минимальная планка выживания киноиндустрии в России — 40 млрд рублей кассовых сборов в год. Если бы российское кино собирало 40 млрд рублей, это был бы потрясающий успех российского кинопроизводства, Фонда кино, Минкультуры. Все бы им аплодировали и говорили огромное спасибо», — подчеркнул он.

Собеседник НСН назвал сумму, необходимую кинотеатрам для комфортного существования.

«Все фееричные сборы российских фильмов были в январе-марте. После марта был в прокате был “Вызов”, который с трудом собрал два млрд рублей. Нормальное функционирование индустрии требует ежегодных кассовых сборов в размере 50 млрд рублей. Для этого нужно каждый месяц выпускать один фильм-“миллиардер” и несколько фильмов с потенциалом кассовых сборов 300-700 млн рублей. В этом случае есть возможность развиваться, платить зарплату и аренду. Как выживают кинотеатры, откуда берутся деньги на аренду и зарплату, на выплату задолженности контрагентам, которая накопилась с 2020 года, — это не интересует ни Фонд кино, ни Минкульт», — добавил эксперт.



В заключение Исаев указал на то, что зрители по-прежнему настроены на просмотр зарубежных картин.

«Зритель определяет успех или неуспех того или иного фильма и состояние индустрии в целом. Он хочет смотреть мировые блокбастеры, поскольку они идут в кинотеатрах стран СНГ, фигурируют в новостной повестке, в частности, нашумевшие “Барби” и “Оппенгеймер”. А российские кинотеатры не могут их предложить. Кто-то из зрителей пойдет на российский фильм или зарубежные картины, которые присутствуют в легальном прокате, но большая часть посмотрит пиратскую копию в интернете», — заключил он.

Ранее Исаев заявил, что рекордные сборы «Чебурашки» в январе 2023 года не помогли кардинально изменить ситуацию с убытками кинотеатров, итоги текущего года по-прежнему будут неутешительными. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

