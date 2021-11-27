Умер бродвейский композитор Стивен Сондхайм
Композитор, поэт и драматург, автор бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм умер в США на 92-м году жизни. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на его адвоката Ричарда Паппаса.
Как отметил адвокат, смерть Сондхайма была внезапной, ее причина неизвестна.
Стивен Сондхайм родился в Нью-Йорке в 1930 году. Композитор создал 20 оригинальных мюзиклов, которые были поставлены на Бродвее с 1954 по 2008 год. Среди его работ — «Забавная вещь, произошедшая на пути к форуму», «Вестсайдская история», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «В лес».
За свою карьеру Сондхайм получил по восемь премий «Тони» и «Грэмми», Пулитцеровскую награду, Премию Лоуренса Оливье. Кроме того, в 1991 году композитор стал обладателем «Оскара» в номинации «Лучшая песня к фильму» за музыку и слова к песне «Sooner or Later (I Always Get My Man)» из фильма «Дик Трейси». В честь Сондхайма названы театры на Бродвее и в Вест-Энде.
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