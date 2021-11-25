Умер солист Большого театра Леонид Зимненко

В возрасте 78 лет умер народный артист России Леонид Зимненко. Об этом на своей странице в Facebook рассказал художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.

Причина смерти артиста не уточняется.

Умерла народная артистка Нина Русланова

Леонид Зимненко – был солистом Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, а также Большого театра. Он прославился благодаря своему оперному басу. Зимненко был удостоен множества наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
ТЕГИ:КультураСмертьБольшой Театр
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры