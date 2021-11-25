Умер солист Большого театра Леонид Зимненко
В возрасте 78 лет умер народный артист России Леонид Зимненко. Об этом на своей странице в Facebook рассказал художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.
Причина смерти артиста не уточняется.
Леонид Зимненко – был солистом Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, а также Большого театра. Он прославился благодаря своему оперному басу. Зимненко был удостоен множества наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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