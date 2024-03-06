Умер британский драматург Эдвард Бонд

Британский поэт, драматург и сценарист Эдвард Бонд умер на 90-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian.

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Автор написал несколько десятков пьес. В числе его работ — либретто для балетов и опер, сценические адаптации других авторов, сценарии для кино и телепроектов. В частности, Бонд работал над сценариями к фильму «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони и получившей две премии «Оскар» драме Франклина Шеффнера «Николай и Александра».

Эдварда Бонда считали одним из крупнейших современных драматургов. Тем не менее автора обвиняли в радикализме, противоречивости и излишнем натурализме.

Ранее стало известно о смерти режиссера и сценариста Паоло Тавиани, он ушел из жизни в возрасте 92 лет.

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ФОТО: РИА Новости
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