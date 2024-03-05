Умер народный архитектор России Гнедовский

На 94 году жизни скончался народный архитектор России Юрий Гнедовский, передает РБК со ссылкой на Союз архитекторов России.

Умерла актриса Театра на Таганке Алла Богина

Гнедовский был президентом и почетным президентом Союза архитекторов России, академиком Российской академии архитектуры и строительных наук.

Среди его проектов – здание театра на Таганке и гостиница «Свиссотель Красные Холмы».

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ФОТО: РИА Новости
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