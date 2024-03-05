Умер народный архитектор России Гнедовский
5 марта 202413:56
На 94 году жизни скончался народный архитектор России Юрий Гнедовский, передает РБК со ссылкой на Союз архитекторов России.
Гнедовский был президентом и почетным президентом Союза архитекторов России, академиком Российской академии архитектуры и строительных наук.
Среди его проектов – здание театра на Таганке и гостиница «Свиссотель Красные Холмы».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru