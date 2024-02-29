Умер итальянский режиссер и сценарист Паоло Тавиани
29 февраля 202423:28
Режиссер и сценарист Паоло Тавиани скончался на 93-м году жизни, пишет газета Il Messaggero.
Причиной смерти стала непродолжительная болезнь. Прощание пройдет 4 марта в мэрии Рима.
Фильмы Тавиани удостоились множества наград на кинофестивалях. Самыми известными его работами стали «Цезарь должен умереть» и «Ночь святого Лоренцо». Режиссер получил десять премий киноакадемии «Давид ди Донателло».
На прошлой неделе в возрасте 45 лет умер польский актер и кинорежиссер Павел Жабицкий, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru