Умер итальянский режиссер и сценарист Паоло Тавиани

Режиссер и сценарист Паоло Тавиани скончался на 93-м году жизни, пишет газета Il Messaggero.

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Причиной смерти стала непродолжительная болезнь. Прощание пройдет 4 марта в мэрии Рима.

Фильмы Тавиани удостоились множества наград на кинофестивалях. Самыми известными его работами стали «Цезарь должен умереть» и «Ночь святого Лоренцо». Режиссер получил десять премий киноакадемии «Давид ди Донателло».

На прошлой неделе в возрасте 45 лет умер польский актер и кинорежиссер Павел Жабицкий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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