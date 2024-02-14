Умер автор музыкальной заставки к мультфильму «Ну, погоди!» Тамаш Деак

Тамаш Деак родился в Секешфехерваре в 1928 году. Самостоятельно научился играть на трубе, с 1955 года работал в Будапеште, а с 1959 по 1964 год был сотрудником Венгерского радио. Основатель собственной группы Deak Big Band.

Всего на счету Деака композиции к более чем 120 мультфильмам, в том числе к советскому «Ну, погоди!», на заставке которого звучит произведение «Водные лыжи». Также композитор писал музыку к балетам и сериалам.

Ранее в возрасте 82 лет умер немецкий музыкальный продюсер, композитор, создатель группы Boney M и других проектов Франк Фариан (Франц Ройтер), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

