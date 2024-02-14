Умер автор музыкальной заставки к мультфильму «Ну, погоди!» Тамаш Деак
Автор музыкальной заставки к мультфильму «Ну, погоди!» венгерский композитор Тамаш Деак умер 12 февраля в возрасте 95 лет, сообщает агентство MTI со ссылкой на семью музыканта.
Тамаш Деак родился в Секешфехерваре в 1928 году. Самостоятельно научился играть на трубе, с 1955 года работал в Будапеште, а с 1959 по 1964 год был сотрудником Венгерского радио. Основатель собственной группы Deak Big Band.
Всего на счету Деака композиции к более чем 120 мультфильмам, в том числе к советскому «Ну, погоди!», на заставке которого звучит произведение «Водные лыжи». Также композитор писал музыку к балетам и сериалам.
Ранее в возрасте 82 лет умер немецкий музыкальный продюсер, композитор, создатель группы Boney M и других проектов Франк Фариан (Франц Ройтер), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РЖД предлагают уголовную ответственность для автомобилистов за ДТП с поездом
- В России около четырех миллионов человек страдают психическими заболеваниями
- В Дубае вновь пообещали запустить летающее такси к 2026 году
- Госдума отклонила законопроекты о выходном 1 сентября для родителей школьников
- Мосгорсуд узаконил арест Удальцова* по делу об оправдании терроризма
- Умер автор музыкальной заставки к мультфильму «Ну, погоди!» Тамаш Деак
- АТОР: Туры на Занзибар обойдутся россиянам от 210 тысяч рублей на двоих
- Мантуров: Только 20% иностранных компаний покинули Россию
- Сборная России по футболу сыграет с Парагваем 25 марта
- Агутин показал клип на песню «Мне 225 лет» к фильму «Онегин»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru