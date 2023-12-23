Умер автор гимна Дагестана Мурад Кажлаев
Российско-советский композитор, народный артист РСФСР Мурад Кажлаев умер в возрасте 93 лет, сообщила министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева.
«На 93-м году жизни ушел из жизни наш дорогой маэстро, народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР, советский и российский композитор, дирижер, педагог, общественный деятель Мурад Магомедович Кажлаев», — написала министр в своем Telegram-канале.
Композитор написал музыку к гимну Республики Дагестан 2016 года. Также он был автором треков к фильмам «Горянка», «Любовь моя, печаль моя», «Загадка кубачинского браслета» и другим.
Мурад Кажлаев - уроженец Баку. Он получил музыкальное образование в Азербайджанской государственной консерватории им. Узеира Гаджибекова. Будучи студентом был принят в Союз композиторов СССР.
Ранее писатель и близкий друг певца и композитора Александра Градского Евгений Додолев рассказал об отношении мэтра к лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (признан иностранным агентом в РФ). По словам Додолева, Градский считал, что в «Машине времени» Макаревич «перетянул одеяло на себя» и присвоил себе все, что делали его коллеги, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru