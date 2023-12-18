Композитора Пахмутову выписали из больницы

Композитора Александру Пахмутову выписали из больницы и она находится дома, сообщает РИА Новости.

СМИ: Актер Борис Щербаков победил рак

Директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко заявил, что композитор находится в бодром состоянии духа и возвращается к своим творческим планам.

«Всё благополучно, всё замечательно. У Александры Николаевны всё в порядке... Не верьте никаким слухам», - заключил он.

Ранее Малышко рассказал, что Пахмутова идёт на поправку, воспаления легких у 94-летней народной артистки СССР нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультураГоспитализацияКомпозитор

Горячие новости

Все новости

партнеры