Композитора Пахмутову выписали из больницы
18 декабря 202316:29
Композитора Александру Пахмутову выписали из больницы и она находится дома, сообщает РИА Новости.
Директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко заявил, что композитор находится в бодром состоянии духа и возвращается к своим творческим планам.
«Всё благополучно, всё замечательно. У Александры Николаевны всё в порядке... Не верьте никаким слухам», - заключил он.
Ранее Малышко рассказал, что Пахмутова идёт на поправку, воспаления легких у 94-летней народной артистки СССР нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru