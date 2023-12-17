Додолев: Градский полагал, что Макаревич присвоил труды коллег
Писатель и близкий друг певца и композитора Александра Градского Евгений Додолев рассказал об отношении мэтра к лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (признан иностранным агентом в РФ).
По словам Додолева, Градский считал, что в «Машине времени» Макаревич «перетянул одеяло на себя» и присвоил себе все, что делали его коллеги. Из-за этого в коллективе возникли разногласия, говорил композитор.
При этом Додолев отметил, что Градский ценил Макаревича. Резкие высказывания композитора о лидере «Машины времени» писатель объяснил его привычкой судить о людях строго, пишет газета «Аргументы и факты».
В интервью RTVi Макаревич заявил, что запрещает поддерживающим спецоперацию россиянам и белорусам скачивать его новый альбом, напоминает «Радиоточка НСН».
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