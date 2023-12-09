Умер американский актер Райан О'Нил

«Мой отец сегодня мирно умер, и его любящая команда была рядом с ним, поддерживая его так же, как и он нас», — отмечается в сообщении.

О'Нил родился 20 апреля 1941 года в Лос-Анджелесе. Артист занимался боксом, а сниматься начал в конце 1950-х годов в качестве дублера в телесериалах. Позже актер начал получать серьезные роли: так, он сыграл одну из главных ролей в фильме Артура Хиллера «История любви» и был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Самая масштабная актерская работа О'Нила — роль Барри Линдона в одноименной картине Стэнли Кубрика.

Райан О'Нил снялся всего в 54 фильмах, получил итальянскую премию «Давид ди Донателло», которую присваивают лучшим иностранным актерам, и имеет звезду на голливудской «Аллее славы».

Ранее стало известно о смерти актера из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» Сергея Кустова, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

