Умер американский актер Райан О'Нил
Американский актер Райан О'Нил умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщил сын артиста в соцсетях.
«Мой отец сегодня мирно умер, и его любящая команда была рядом с ним, поддерживая его так же, как и он нас», — отмечается в сообщении.
О'Нил родился 20 апреля 1941 года в Лос-Анджелесе. Артист занимался боксом, а сниматься начал в конце 1950-х годов в качестве дублера в телесериалах. Позже актер начал получать серьезные роли: так, он сыграл одну из главных ролей в фильме Артура Хиллера «История любви» и был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Самая масштабная актерская работа О'Нила — роль Барри Линдона в одноименной картине Стэнли Кубрика.
Райан О'Нил снялся всего в 54 фильмах, получил итальянскую премию «Давид ди Донателло», которую присваивают лучшим иностранным актерам, и имеет звезду на голливудской «Аллее славы».
Ранее стало известно о смерти актера из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» Сергея Кустова, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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