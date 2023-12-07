Умерла актриса из фильма «Проданный смех» Людмила Бржозовская
Танцовщица, актриса, народная артистка Белорусской ССР Людмила Бржозовская умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра Белоруссии.
«Она принадлежала плеяде тех редких звезд, которые ярко осветили небосклон белорусского балета и несли свой свет на протяжении десятилетий. С именем Людмилы Генриховны связаны имена ее учениц, сегодня – известных белорусских балерин: Ольги Гайко, Ирины Еромкиной, Людмилы Хитровой, Марины Вежновец», — указали в учреждении.
Людмила Бржозовская родилась в Минске в 1946 году, с 1966-го работала артисткой балета в Большом театре республики. Народная артистка исполняла партии в балетах «Кармен-сюита», «Спартак», «Щелкунчик» и многих других. Кроме того, Бржозовская играла в сказке-мюзикле Леонида Нечаева «Проданный смех» и телефильме Аян Шахмалиевой «Миф».
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