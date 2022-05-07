Умер актер, сыгравший мистера Тригера в «Друзьях»

«С глубоким прискорбием семья Майкла Хагерти объявила, что он умер вчера (в четверг) в Лос-Анджелесе», — отметила актриса.

Актер сыграл более 100 ролей за всю жизнь. Однако, его звездной ролью стал управляющий дома мистер Тригер в сериале «Друзья».

Ранее актер Евгений Сытый скончался в возрасте 52 лет после борьбы с тяжелой болезнью. Об этом сообщил МХТ им. Чехова на своем официальном сайте.

