Актер Евгений Сытый скончался в возрасте 52 лет
Актер Евгений Сытый скончался в возрасте 52 лет после борьбы с тяжелой болезнью. Об этом сообщил МХТ им. Чехова на своем официальном сайте.
По словам его коллег, последний раз актер был на сцене 4 ноября 2021 года, он был задействован в спектакле «№ 13D».
«В тот вечер из театра его увезла „скорая“, как оказалось — навсегда, хотя нам всем хотелось верить в чудо», — указано в сообщении.
Актер был знаком телезрителям по ролям в картинах «Аритмия», «Гоголь. Начало», «Гоголь. Вий» и «Эпидемия».
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