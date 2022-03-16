Актер Евгений Сытый скончался в возрасте 52 лет после борьбы с тяжелой болезнью. Об этом сообщил МХТ им. Чехова на своем официальном сайте.

По словам его коллег, последний раз актер был на сцене 4 ноября 2021 года, он был задействован в спектакле «№ 13D».

«В тот вечер из театра его увезла „скорая“, как оказалось — навсегда, хотя нам всем хотелось верить в чудо», — указано в сообщении.

Актер был знаком телезрителям по ролям в картинах «Аритмия», «Гоголь. Начало», «Гоголь. Вий» и «Эпидемия».

