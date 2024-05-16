Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Олег Леваков
16 мая 202402:33
Ушел из жизни актер и режиссер, народный артист России Олег Леваком, сообщает РИА Новости.
Он умер 15 мая в возрасте 77 лет. Причина его смерти неизвестна.
Леваков снялся более чем в 80 фильмах, в том числе в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».
Ранее в возрасте 85 лет умер актер и каскадер Владимир Жариков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru