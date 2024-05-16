Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Олег Леваков

Ушел из жизни актер и режиссер, народный артист России Олег Леваком, сообщает РИА Новости.

Умер актер из «Игры престолов» Иэн Гелдер

Он умер 15 мая в возрасте 77 лет. Причина его смерти неизвестна.

Леваков снялся более чем в 80 фильмах, в том числе в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Ранее в возрасте 85 лет умер актер и каскадер Владимир Жариков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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