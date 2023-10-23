Умер актер из сериалов «Дальнобойщики», «Интерны» и «След» Михаил Тощев
23 октября 202321:04
На 61-ом году жизни скончался актер театра и кино Михаил Тощев, сообщается в его профиле на Kino-teatr.ru.
Артист известен широкому зрителю по своим ролям в проектах «Интерны», «Дальнобойщики», «След», «Мосгаз», «Универ. Новая общага», «Перевал Дятлова» и других.
Причина смерти артиста не уточняется, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru