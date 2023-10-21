Умерла актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты» Нина Кирьякова

Актриса известно зрителю по фильмам «Аты-баты, шли солдаты» и «Рожденная революцией». Кроме того, Кирякова снялась в картинах «Жизнь и судьба», «Нам некогда ждать», «Пасечник», «Помнишь запах сирени…» и других.

Актриса родилась 1 марта 1944 года. В 1967 году она окончила Театральное училище имени Щепкина, после сего работала в Московском театре Комедии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

