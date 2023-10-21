Умерла актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты» Нина Кирьякова
21 октября 202316:15
Советская и российская актриса театра и кино Нина Кирьякова скончалась на 80-м году жизни, сообщил «Театр на Покровке».
Актриса известно зрителю по фильмам «Аты-баты, шли солдаты» и «Рожденная революцией». Кроме того, Кирякова снялась в картинах «Жизнь и судьба», «Нам некогда ждать», «Пасечник», «Помнишь запах сирени…» и других.
Актриса родилась 1 марта 1944 года. В 1967 году она окончила Театральное училище имени Щепкина, после сего работала в Московском театре Комедии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru