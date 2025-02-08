Умер актер из сериала «Тихий Дон» Владимир Подоляк
Актер театра и кино Владимир Подоляк умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщили в министерстве культуры Краснодарского края.
«Не стало артиста Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького Владимира Подоляка. За 35 лет служения в Краснодарском театре драмы Владимир Семенович сыграл более 50 ролей мирового и отечественного репертуара», — заявили в ведомстве.
Министерство отметило лирическую проникновенность артиста и личностные качества интеллигентного, «честного и душевного» человека.
Причина смерти актера не называется.
Владимир Подоляк родился в 1955 году. В 1983-м артист начал сниматься в кино, дебютировав в эпизоде фильма «Дела земные», позже он появлялся на экранах в том числе в сериалах «Тихий дон», «Лихач», «Ищейка». С 1991 года Подоляк служил в Краснодарском театре драмы.
Ранее на 83-м году жизни умер заслуженный артист РФ, актер Театра имени Веры Комиссаржевской Анатолий Худолеев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru