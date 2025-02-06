Заслуженный артист России Анатолий Худолеев скончался в возрасте 82 лет

Заслуженный артист России и актер Театра имени Веры Комиссаржевской Анатолий Худолеев скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

В театре уточнили, что Худолеев последний раз выходил на сцену 15 ноября 2024 года, участвуя в спектакле «Прошлым летом в Чулимске». Его работа в этом спектакле была наполнена невероятной болью и трагизмом, отметили коллеги.

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Худолеев родился в 1942 году и начал работать в Театре имени Комиссаржевской в 1976 году. За годы карьеры он исполнил более 50 ролей, продемонстрировав широкий актерский диапазон.

Кроме театра, Худолеев также активно снимался в кино с 1969 года, сыграв важные роли в сериалах «Жизнь и судьба», «Тихий Дон», а также в популярных проектах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности» и «Тайны следствия», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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