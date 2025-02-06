Заслуженный артист России Анатолий Худолеев скончался в возрасте 82 лет

Заслуженный артист России и актер Театра имени Веры Комиссаржевской Анатолий Худолеев скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

В театре уточнили, что Худолеев последний раз выходил на сцену 15 ноября 2024 года, участвуя в спектакле «Прошлым летом в Чулимске». Его работа в этом спектакле была наполнена невероятной болью и трагизмом, отметили коллеги.