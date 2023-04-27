Умер актер и режиссер Евгений Басилашвили

Причина смерти артиста не уточняется.

Евгений Басилашвили — выпускник Грузинского государственного театрального института. В 1960-1980 годах он работал актером и режиссером Тбилисского русского ТЮЗ, в 1988 году стал главным режиссером и художественным руководителем Волгоградского театра юного зрителя и занимал этот пост до 1995 года, отмечает телеканал «360».

Известно, что Басилашвили снимался в психологической драме «Давай поговорим», выпущенной в 1986 году студией «Грузия-фильм». Также артист преподавал в Волгоградском институте искусств и культуры (ВГИИК), пишет «Свободная пресса».

