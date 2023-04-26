Умер народный артист России Владимир Борисов
В Самаре на 76 году жизни скончался Народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Борисов. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского академического театра драмы имени Горького, где артист служил с 1974 года, сообщает газета «Комсомольская правда».
Еще будучи студентом Борисов снялся в многосерийном фильме «Вечный зов», затем в кинокартинах «Емельян Пугачев», «Хлеб, золото, наган» и многих других.
В пресс-службе подчеркнули, что Владимир Борисов принадлежал к той категории артистов, на которых зритель специально шёл в театр.
Артист будет похоронен на городском кладбище в Самаре.
Ранее умер народный артист России Геннадий Богачев, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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