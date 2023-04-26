Умер народный артист России Владимир Борисов

Еще будучи студентом Борисов снялся в многосерийном фильме «Вечный зов», затем в кинокартинах «Емельян Пугачев», «Хлеб, золото, наган» и многих других.

В пресс-службе подчеркнули, что Владимир Борисов принадлежал к той категории артистов, на которых зритель специально шёл в театр.

Артист будет похоронен на городском кладбище в Самаре.

Ранее умер народный артист России Геннадий Богачев, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

