Умер актер Ален Делон
На 88 году жизни скончался известный французский актер Ален Делон, сообщает Le Figaro.
«Ее красота злого ангела и кошачье присутствие произвели революцию в кино в фильмах Клемана, Мелвилла и Висконти», — пишет издание.
Отмечается, что актер создавал шедевры, манил гениальных режиссеров, сравнивая их с дирижерами и считал себя их первой скрипкой.
На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной «Золотой пальмовой ветви» за вклад в кинематограф.
Ранее суд ограничил 88 Алена Делона в дееспособности. Он не мог распоряжаться недвижимостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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