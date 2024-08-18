Умер актер Ален Делон

На 88 году жизни скончался известный французский актер Ален Делон, сообщает Le Figaro.

СМИ: Ален Делон решился на эвтаназию

«Ее красота злого ангела и кошачье присутствие произвели революцию в кино в фильмах Клемана, Мелвилла и Висконти», — пишет издание.

Отмечается, что актер создавал шедевры, манил гениальных режиссеров, сравнивая их с дирижерами и считал себя их первой скрипкой.

На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной «Золотой пальмовой ветви» за вклад в кинематограф.

Ранее суд ограничил 88 Алена Делона в дееспособности. Он не мог распоряжаться недвижимостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ФранцияАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры