Умер актер Ален Делон

«Ее красота злого ангела и кошачье присутствие произвели революцию в кино в фильмах Клемана, Мелвилла и Висконти», — пишет издание.

Отмечается, что актер создавал шедевры, манил гениальных режиссеров, сравнивая их с дирижерами и считал себя их первой скрипкой.

На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной «Золотой пальмовой ветви» за вклад в кинематограф.

Ранее суд ограничил 88 Алена Делона в дееспособности. Он не мог распоряжаться недвижимостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

