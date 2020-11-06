В Госдуме готовы назвать улицу именем Жванецкого

Первый зампред комитета Госдумы по культуре рассказал в эфире НСН, что умерший сатирик заслуживает увековечивания на любом уровне.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. Его директор Олег Сташкевич заявил, что причиной стал возраст и болезни. Вместе с тем он добавил, что прощания с Жванецким не будет из-за пандемии.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в эфире НСН рассказал, как планируют власти увековечить память писателя.

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«Пока больше растерянность, когда такие вещи происходят неожиданно. То, что он заслуживает увековечивания на любом уровне, я не сомневаюсь. Надо просто свыкнуться с этим горем и подумать», - отметил он.

Шолохов также уточнил, в каком виде следует сохранить память о Жванецком.

«Памятная доска совершенно необходима, причем не одна, потому что у него жизнь и творчество связаны не с одним городом. Наверняка, мы придем к тому, что будет и улица имени Жванецкого. Помимо всего прочего, писателя надо увековечивать изданиями, научными исследованиями. Так что в его память нужно сделать многое. Но сейчас такой момент, когда надо не о памятниках думать, а о том, кто мы после его ухода, чего мы на самом деле лишились и как жить с этим дальше», - отметил парламентарий.

В свою очередь, народный артист РСФСР, сатирик Владимир Винокур рассказал НСН, что хотел бы поговорить со Жванецким на его похоронах.

Ранее в октябре директор Жванецкого объявил, что артист уходит со сцены по состоянию здоровья. Сатирик также жаловался на плохое самочувствие.

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ФОТО: РИА Новости
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