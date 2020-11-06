В Госдуме готовы назвать улицу именем Жванецкого

«Пока больше растерянность, когда такие вещи происходят неожиданно. То, что он заслуживает увековечивания на любом уровне, я не сомневаюсь. Надо просто свыкнуться с этим горем и подумать», - отметил он.

Шолохов также уточнил, в каком виде следует сохранить память о Жванецком.

«Памятная доска совершенно необходима, причем не одна, потому что у него жизнь и творчество связаны не с одним городом. Наверняка, мы придем к тому, что будет и улица имени Жванецкого. Помимо всего прочего, писателя надо увековечивать изданиями, научными исследованиями. Так что в его память нужно сделать многое. Но сейчас такой момент, когда надо не о памятниках думать, а о том, кто мы после его ухода, чего мы на самом деле лишились и как жить с этим дальше», - отметил парламентарий.

В свою очередь, народный артист РСФСР, сатирик Владимир Винокур рассказал НСН, что хотел бы поговорить со Жванецким на его похоронах.

Ранее в октябре директор Жванецкого объявил, что артист уходит со сцены по состоянию здоровья. Сатирик также жаловался на плохое самочувствие.

