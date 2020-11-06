В Совфеде выразили соболезнования в связи со смертью Жванецкого

В Совете Федерации выразили соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого. Член комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Елена Грешнякова отметила, что сатирик был мудрым и дипломатичным человеком, а его юмор никого не обижал.

«Смерть таких поистине талантливых людей – это большая потеря для всех. Это целая эпоха. Человек с искрометным юмором, мудрым, жизненным, всегда "в точку"», - цитирует РИА Новости Грешнякову.