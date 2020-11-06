В Совфеде выразили соболезнования в связи со смертью Жванецкого
В Совете Федерации выразили соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого. Член комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Елена Грешнякова отметила, что сатирик был мудрым и дипломатичным человеком, а его юмор никого не обижал.
«Смерть таких поистине талантливых людей – это большая потеря для всех. Это целая эпоха. Человек с искрометным юмором, мудрым, жизненным, всегда "в точку"», - цитирует РИА Новости Грешнякову.
Напомним, о смерти сатирика стало известно в эту пятницу, 6 ноября. Информацию о том, что Жванецкий умер в возрасте 86 лет подтвердил представитель артиста Олег Сташкевич.
«Могу подтвердить, да, умер», - сказал он «Интерфаксу».
О кончине сатирика в своём Instagram сообщила и певица Алла Пугачева, которую с Жванецким связывали долгие годы дружбы.
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