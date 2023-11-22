Украина заявила о договоренности с музеем в Нидерландах по скифскому золоту
Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что достигло договоренности с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о возвращении коллекции скифского золота. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Ранее Апелляционный суд в Амстердаме счел украинской собственностью скифское золото из четырех музеев Крыма, которое в 2013 году передали Музею Алларда Пирсона для проведения выставки. Инстанция решила, что экспонаты стали частью наследия Украины после того, как страна обрела независимость. Суд постановил передать золото Киеву, напоминает RT.
В украинском министерстве назвал возвращение артефактов «знаковым и многогранным» процессом. Кроме того, ведомство указало, что музей в Амстердаме отказался от взыскания с Киева стоимости девятилетнего хранения экспонатов.
Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ в 2017-2021 годах Александр Молохов в беседе с НСН назвал решение нидерландского суда по скифскому золоту ожидаемым. Как отметил эксперт, в правовом поле нет никакого способа отреагировать на этот вердикт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru