Уилл Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль

Известный голливудский актер Уилл Смит награжден «Оскаром» в категории «Лучшая мужская роль».

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Награда досталась за фильм «Король Ричард». Он обошел Хавьера Бардема («Быть Рикардо»), Дензела Вашингтона («Трагедия Макбета»), Бенедикта Камбербэтча («Власть пса») и Эндрю Гарфилда (мюзикл «Тик-так-бум»).

За несколько минут до своей благодарственной речи актер был вынужден ударить ведущего церемонии Криса Рока за некорректную шутку о его супруге.

Российский режиссер короткометражного мультфильма «Боксбалет», выдвинутого на премию «Оскар», Антон Дьяков не смог получить американскую визу и участвовать в церемонии награждения.

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Фото: Gage Skidmore // Flickr
ТЕГИ:КинопремияОскар
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