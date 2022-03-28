Уилл Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль

Награда досталась за фильм «Король Ричард». Он обошел Хавьера Бардема («Быть Рикардо»), Дензела Вашингтона («Трагедия Макбета»), Бенедикта Камбербэтча («Власть пса») и Эндрю Гарфилда (мюзикл «Тик-так-бум»).

За несколько минут до своей благодарственной речи актер был вынужден ударить ведущего церемонии Криса Рока за некорректную шутку о его супруге.

Российский режиссер короткометражного мультфильма «Боксбалет», выдвинутого на премию «Оскар», Антон Дьяков не смог получить американскую визу и участвовать в церемонии награждения.

