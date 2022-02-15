Премию «Оскар» впервые получит лучший фильм по мнению зрителей
Американская академия кинематографических искусств и наук впервые проведет на премии «Оскар» зрительское голосование. Киноманы смогут выбрать свой любимый фильм в Twitter, сообщает The Hollywood Reporter.
Голосование в социальной сети стартовало 14 февраля. Зрители могут проголосовать за любимый фильм, вышедший в 2021 году, с помощью хэштега #OscarsFanFavorite. Голосование продлится до 3 марта, лидера объявят на церемонии вручения «Оскара» 27 марта.
Кроме того, по хэштегу в Twitter любители кино могут выкладывать сцены из различных картин, самые популярные фрагменты покажут во время церемонии награждения.
Награду от киноакадемии получит не только самый любимый зрителями фильм, но и пять участников голосования. Среди призов бесплатные билеты в кинотеатры, подписка на стриминговые сервисы, эксклюзивные сувениры и посещение церемонии вручения «Оскара» в 2023 году.
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