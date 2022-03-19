Российский режиссер не смог получить визу США для участия в церемонии премии «Оскар»

Российский режиссер короткометражного мультфильма «Боксбалет», выдвинутого на премию «Оскар», Антон Дьяков не смог получить американскую визу и участвовать в церемонии награждения. Об этом он рассказал на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, сообщает ТАСС 19 марта.

Шнейдеров: Прощай, Голливуд!

«Визы нет, визу мне не дали. Мы запрашивали, но в России консульства закрыты уже давно. Мы подали в другой стране — даже не было сообщений о том, что «приходите на собеседование» или что-то такое. Я остаюсь номинантом, этого уже не отнять, но сама поездка на церемонию невозможна», — рассказал автор.

Дьяков призвал не жалеть его из-за того, что «не пускают на «Оскар», когда многие люди находятся в экстремальных условиях», пишут «Известия».

Мультфильм «Боксбалет» посвящен истории любви балерины Ольги и боксера Евгения, разворачивающейся на фоне событий в стране. «Боксбалет» претендует на «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». По словам Дьякова, в США мультфильм уже идет в прокате, в России его готовят к выходу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com/
ТЕГИ:РежиссерМультфильмКинопремияОскарСШАВиза
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры