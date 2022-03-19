Российский режиссер не смог получить визу США для участия в церемонии премии «Оскар»
Российский режиссер короткометражного мультфильма «Боксбалет», выдвинутого на премию «Оскар», Антон Дьяков не смог получить американскую визу и участвовать в церемонии награждения. Об этом он рассказал на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, сообщает ТАСС 19 марта.
«Визы нет, визу мне не дали. Мы запрашивали, но в России консульства закрыты уже давно. Мы подали в другой стране — даже не было сообщений о том, что «приходите на собеседование» или что-то такое. Я остаюсь номинантом, этого уже не отнять, но сама поездка на церемонию невозможна», — рассказал автор.
Дьяков призвал не жалеть его из-за того, что «не пускают на «Оскар», когда многие люди находятся в экстремальных условиях», пишут «Известия».
Мультфильм «Боксбалет» посвящен истории любви балерины Ольги и боксера Евгения, разворачивающейся на фоне событий в стране. «Боксбалет» претендует на «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». По словам Дьякова, в США мультфильм уже идет в прокате, в России его готовят к выходу.
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