Российский режиссер не смог получить визу США для участия в церемонии премии «Оскар»

«Визы нет, визу мне не дали. Мы запрашивали, но в России консульства закрыты уже давно. Мы подали в другой стране — даже не было сообщений о том, что «приходите на собеседование» или что-то такое. Я остаюсь номинантом, этого уже не отнять, но сама поездка на церемонию невозможна», — рассказал автор.

Дьяков призвал не жалеть его из-за того, что «не пускают на «Оскар», когда многие люди находятся в экстремальных условиях», пишут «Известия».

Мультфильм «Боксбалет» посвящен истории любви балерины Ольги и боксера Евгения, разворачивающейся на фоне событий в стране. «Боксбалет» претендует на «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». По словам Дьякова, в США мультфильм уже идет в прокате, в России его готовят к выходу.

