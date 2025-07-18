Уход из жизни Александра Митты увеличил интерес к его книгам

Советский и российский режиссер Александр Митта ушел из жизни 14 июля 2025 года. После этого спрос на его произведения вырос, сообщили в сети магазинов «Читай-город — Буквоед».

Умер режиссер Александр Митта

Уточняется, что рост продаж 14-17 июля по сравнению с прошлой неделей (7-10 июля) составил в 6,5 раз. Речь идет о книге Митты «Кино между раем и адом».

В ней автор рассказывает о внутренней кухне индустрии и дает советы тем, кто хочет писать сценарии, снимать кино или играть главные роли. Даже для непрофессионалов это произведение покажется интересным, так как Митта помогает глубже понимать фильмы и получать от них больше удовольствия.

Ранее кинорежиссер Алексей Герман-младший и заслуженная артистка России Елена Проклова в разговоре с НСН назвали умершего Александра Митту одним из последних титанов российского кино, истинным интеллигентом, благородным и умным человеком.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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