Уход из жизни Александра Митты увеличил интерес к его книгам

Уточняется, что рост продаж 14-17 июля по сравнению с прошлой неделей (7-10 июля) составил в 6,5 раз. Речь идет о книге Митты «Кино между раем и адом».

В ней автор рассказывает о внутренней кухне индустрии и дает советы тем, кто хочет писать сценарии, снимать кино или играть главные роли. Даже для непрофессионалов это произведение покажется интересным, так как Митта помогает глубже понимать фильмы и получать от них больше удовольствия.

Ранее кинорежиссер Алексей Герман-младший и заслуженная артистка России Елена Проклова в разговоре с НСН назвали умершего Александра Митту одним из последних титанов российского кино, истинным интеллигентом, благородным и умным человеком.

