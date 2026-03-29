СМИ: Иран нанес удар по химическому заводу на юге Израиля

Иран нанёс удар по химическому заводу в промышленной зоне Неот-Ховав неподалёку от израильского города Беэр-Шева. На предприятии вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Иранские СМИ публикуют кадры из соцсетей, на которых виден мощный столб чёрного дыма, поднимающийся с территории завода.

Отмечается, что пожар на химическом заводе в промышленной зоне Беэр-Шевы продолжается.

По данным израильской газеты The Times of Israel, пострадавших в результате удара нет. Весь персонал химического предприятия был своевременно эвакуирован. Экстренные службы занимаются локализацией пожара.

Ранее Иран показал спутниковые снимки уничтоженного самолета ВВС США E-3 Sentry, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
