Уехавший из России Меладзе выступит в Монако
Покинувший Россию певец Валерий Меладзе в начале августа выступит с концертом в Монако. Об этом сообщает издание Hello Monaco.
Отмечается, что мероприятие состоится 6 августа на площадке Yacht Club de Monaco. Аудитории обещают встречу с артистом «в обстановке, в которой самые взыскательные гости смогут быть самими собой и получить услуги и ту роскошь, к которой они привыкли». Цены на билеты варьируются от 750 до 1200 евро.
В мае в СМИ появились слухи о переезде Меладзе, выступившего против российской спецоперации на Украине, во Францию. Однако артист опроверг эту информацию, напоминает «Свободная пресса».
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