СМИ: Анатолий Белый уволился из МХТ и покинул Россию

Заслуженный артист России Анатолий Белый уволился из МХТ имени А. Чехова и покинул Россию. Об этом сообщает в среду Starhit.

По данным издания, его имя уже убрали с афиш предстоящих спектаклей.

Сам Белый никаких заявлений по поводу ухода из МХТ и своего отъезда из РФ не сделал.

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На сайте театра актер по-прежнему указан, как состоящий в труппе МХТ имени А. Чехова.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Виктор Сухоруков ушел из Театра Вахтангова.


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ФОТО: РИА Новости
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