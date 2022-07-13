СМИ: Анатолий Белый уволился из МХТ и покинул Россию
13 июля 202212:00
Заслуженный артист России Анатолий Белый уволился из МХТ имени А. Чехова и покинул Россию. Об этом сообщает в среду Starhit.
По данным издания, его имя уже убрали с афиш предстоящих спектаклей.
Сам Белый никаких заявлений по поводу ухода из МХТ и своего отъезда из РФ не сделал.
На сайте театра актер по-прежнему указан, как состоящий в труппе МХТ имени А. Чехова.
Ранее сообщалось, что народный артист РФ Виктор Сухоруков ушел из Театра Вахтангова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru