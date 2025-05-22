Удивить, но не перекошмарить: Режиссер Цой о втором сезоне сериала «Фишер»
Режиссер второго сезона сериала Александр Цой рассказал НСН, что при работе над проектом создатели обращались за консультацией к следователям.
Второй сезон сериала «Фишер» сохранит атмосферу, уже полюбившуюся зрителям, однако создателям было важно найти верную интонацию и не уйти в излишнюю натуралистичность, рассказал в интервью НСН режиссер второго сезона Александр Цой.
Премьера продолжения сериала с подзаголовком «Затмение» состоится в онлайн-кинотеатре Wink 29 мая. Критики и зрители высоко оценили первый сезон проекта, режиссерами которого выступили Сергей Тарамаев и Любовь Львова. «Фишер», представленный в 2023 году, среди прочего получил премию «Золотой орел» как «Лучший проект онлайн-платформы».
Второй сезон вновь будет основан на реальных событиях, к своим ролям вернутся Александр Яценко и Иван Янковский. По сюжету следователь Евгений Боков остается жить и работать в Москве, избавившись от ростовского акцента. Тем временем в небольшом южном городке Курортный начинает орудовать новый маньяк-психопат. Как рассказал Цой, при работе над продолжением ему важно было достоверно передать события, но не слишком напугать зрителя.
«Естественно, я пересматривал первый сезон, изучал. Мне кажется, чтобы продолжать, надо знать историю. Взять второй сезон после Сергея и Любы – вызов, потому что они сделали хорошее кино. Поработать именно в таком жанре для меня тоже вызов. Мы, безусловно, обращались за помощью к консультантам, которые расследовали в то время. Что касается моральных норм, что показывать, а что нет – это уже наш вкус. Еще один вызов – не перекошмарить. Поскольку речь идет об убийствах и всяких ужасающих вещах, про маньяка, важно найти в этом правильную интонацию, дабы не уйти в натуралистичность», - пояснил он.
По мнению режиссера, широкую популярность криминальных триллеров можно объяснить желанием аудитории безопасно получить эмоции, которых нет в обычной жизни.
«Мне кажется, что не только российские зрители любят этот жанр. Людям всегда хочется проживать и смешное, и ужасное, и страшное, и мелодраматичное. На мой взгляд, это нормальная потребность, подобно тому, как можно прийти в театр и прожить такую же любовь, как у Ромео и Джульетты. Триллер - один из жанров, который дает возможность, почувствовать себя в безопасности, ты смотришь, что там происходят ужасные вещи, но лично ты "в домике". В новом сезоне, безусловно, будут неожиданные повороты, приятный визуал и отличные актерские работы», - отметил Цой.
Второй сезон сериала познакомит с новыми героями в исполнении Ирины Старшенбаум, Дарьи Верещагиной, Александры Ребенок, Алексея Аграновича, Алены Долголенко и Василия Копейкина.
Ранее шоураннер проекта и один из авторов сценария Сергей Кальварский уточнял, что по этическим соображениям создатели не будут раскрывать, какое уголовное дело легло в основу сюжета. По его словам, преступление «произошло относительно недавно и многие из участников событий еще живы».
Между тем, в соцсетях допускают, что преступником нового сезона может быть Леван Ароян по прозвищу Кубанский душитель, который действовал в Краснодарском крае. По другой версии в основе сюжета история Анатолия Сливко по кличке Заслуженный мучитель, действующего в Ставропольском крае, передает «Радиоточка НСН»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Европарламент одобрил пошлины против сельскохозяйственной продукции из России
- Песков: Обмен пленными по формуле «1000 на 1000» потребует времени
- Биатлониста Евгения Устюгова окончательно лишили медалей Олимпиады-2010
- В России покажут фильм открытия Каннского фестиваля
- Русский музей представит масштабную выставку Ивана Айвазовского в 2026 году
- СМИ: Кубок России по футболу раскололся за 10 дней до финала
- Российская армия получит на вооружение новые тепловизоры «Взгляд»
- СМИ: Труп мужчины нашли в голове скульптуры «Родина-мать зовёт!»
- В Полтаве демонтировали памятник Петру I
- Володин потребовал ввести уголовную ответственность за продажу энергетиков детям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru