Премьера продолжения сериала с подзаголовком «Затмение» состоится в онлайн-кинотеатре Wink 29 мая. Критики и зрители высоко оценили первый сезон проекта, режиссерами которого выступили Сергей Тарамаев и Любовь Львова. «Фишер», представленный в 2023 году, среди прочего получил премию «Золотой орел» как «Лучший проект онлайн-платформы».



Второй сезон вновь будет основан на реальных событиях, к своим ролям вернутся Александр Яценко и Иван Янковский. По сюжету следователь Евгений Боков остается жить и работать в Москве, избавившись от ростовского акцента. Тем временем в небольшом южном городке Курортный начинает орудовать новый маньяк-психопат. Как рассказал Цой, при работе над продолжением ему важно было достоверно передать события, но не слишком напугать зрителя.



«Естественно, я пересматривал первый сезон, изучал. Мне кажется, чтобы продолжать, надо знать историю. Взять второй сезон после Сергея и Любы – вызов, потому что они сделали хорошее кино. Поработать именно в таком жанре для меня тоже вызов. Мы, безусловно, обращались за помощью к консультантам, которые расследовали в то время. Что касается моральных норм, что показывать, а что нет – это уже наш вкус. Еще один вызов – не перекошмарить. Поскольку речь идет об убийствах и всяких ужасающих вещах, про маньяка, важно найти в этом правильную интонацию, дабы не уйти в натуралистичность», - пояснил он.