Иван Янковский получил премию «Звезда театрала» за сериал «Фишер»

Церемония вручения премии прошла накануне в Театре имени Вахтангова.

Янковский победил в номинации «Лучшая роль театрального актера в кино». Артист поблагодарил поддержавших его зрителей.

«Наш труд актерский, неважно, в театре или в кино, конечно, всегда зависит от зрителя, если зритель голосует, если зритель любит. Ничего без этого никогда бы не было», — указал Янковский.

Ранее стало известно, что актриса Юлия Пересильд получила «Звезду театрала» в номинации «Лучшая роль театральной актрисы в кино» за фильм «Вызов», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

