Иван Янковский получил премию «Звезда театрала» за сериал «Фишер»
Актер Иван Янковский получил премию зрительских симпатий «Звезда театрала» за роль в многосерийном триллере о серийном убийце «Фишер». Об этом сообщается на сайте награды.
Церемония вручения премии прошла накануне в Театре имени Вахтангова.
Янковский победил в номинации «Лучшая роль театрального актера в кино». Артист поблагодарил поддержавших его зрителей.
«Наш труд актерский, неважно, в театре или в кино, конечно, всегда зависит от зрителя, если зритель голосует, если зритель любит. Ничего без этого никогда бы не было», — указал Янковский.
Ранее стало известно, что актриса Юлия Пересильд получила «Звезду театрала» в номинации «Лучшая роль театральной актрисы в кино» за фильм «Вызов», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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