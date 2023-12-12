Иван Янковский получил премию «Звезда театрала» за сериал «Фишер»

Актер Иван Янковский получил премию зрительских симпатий «Звезда театрала» за роль в многосерийном триллере о серийном убийце «Фишер». Об этом сообщается на сайте награды.

Иван Янковский сыграет Раскольникова в сериале «Преступление и наказание»

Церемония вручения премии прошла накануне в Театре имени Вахтангова.

Янковский победил в номинации «Лучшая роль театрального актера в кино». Артист поблагодарил поддержавших его зрителей.

«Наш труд актерский, неважно, в театре или в кино, конечно, всегда зависит от зрителя, если зритель голосует, если зритель любит. Ничего без этого никогда бы не было», — указал Янковский.

Ранее стало известно, что актриса Юлия Пересильд получила «Звезду театрала» в номинации «Лучшая роль театральной актрисы в кино» за фильм «Вызов», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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