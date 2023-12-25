Россияне назвали «Слово пацана» и «Фишер» лучшими сериалами года
Проект «Слово пацана. Кровь на асфальте» признали лучшим российским сериалом по версии зрительского рейтинга «Кино Mail.ru».
В топ также вошел проект «Фишер». Тройку лидеров замыкает биографическая драма «Шаляпин». По данным опроса, актрисой года стала стала Юлия Пересильд. Актером года россияне назвали Ивана Янковского, который появился сразу в двух лидирующих проектах – сериалах «Слово пацана» и «Фишер».
Лучшим фильмом, по мнению россиян, стала комедия «Чебурашка». Также в топ попали киноленты «Кентавр», «Праведник» и «Вызов». При этом среди лучших зарубежных проектов российские зрители выделили третью часть «Стражей галактики», а также фильмы «Джон Уик-4» и «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом.
Ранее генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН сообщил, что нинотеатры заработали в 2023 году 39 миллиардов рублей, значительно превысив показатели прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru