Россияне назвали «Слово пацана» и «Фишер» лучшими сериалами года

В топ также вошел проект «Фишер». Тройку лидеров замыкает биографическая драма «Шаляпин». По данным опроса, актрисой года стала стала Юлия Пересильд. Актером года россияне назвали Ивана Янковского, который появился сразу в двух лидирующих проектах – сериалах «Слово пацана» и «Фишер».

Лучшим фильмом, по мнению россиян, стала комедия «Чебурашка». Также в топ попали киноленты «Кентавр», «Праведник» и «Вызов». При этом среди лучших зарубежных проектов российские зрители выделили третью часть «Стражей галактики», а также фильмы «Джон Уик-4» и «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом.

Ранее генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН сообщил, что нинотеатры заработали в 2023 году 39 миллиардов рублей, значительно превысив показатели прошлого года, передает «Радиоточка НСН».



