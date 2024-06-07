Учитель назвал «Слово пацана» мощным высказыванием

Режиссер Алексей Учитель признался, что его впечатлили за последнее время фильм «Мастер и Маргарита» и сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». В интервью NEWS.ru на полях Петербургского международного экономического форума он отметил, что ему понравилось многое из того, что выходило на экраны за последние два года.

«Это сочетание автора, который хочет себя выразить, и некоего зрительского потенциала. Когда это совпадает, получается великое произведение», — сказал режиссер о «Слово пацана». Учитель назвал этот сериал «мощным высказыванием».