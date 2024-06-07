Учитель назвал «Слово пацана» мощным высказыванием
Режиссер Алексей Учитель признался, что его впечатлили за последнее время фильм «Мастер и Маргарита» и сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». В интервью NEWS.ru на полях Петербургского международного экономического форума он отметил, что ему понравилось многое из того, что выходило на экраны за последние два года.
«Это сочетание автора, который хочет себя выразить, и некоего зрительского потенциала. Когда это совпадает, получается великое произведение», — сказал режиссер о «Слово пацана». Учитель назвал этот сериал «мощным высказыванием».
Он также отметил картину «Ниша» режиссера Антона Ермолина, созданную на базе основанной им киностудии Rock Films. По его словам, авторы придумали современный, чуть фантазийный мир с необычным героем.
Ранее Алексей Учитель призвал звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого задуматься над своим поведением и заняться поиском себя на экране.
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