Режиссер Учитель: Кологривому никто не поможет, кроме него самого

Режиссер Алексей Учитель призвал звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого задуматься над поведением, передает «Комсомольская правда».

Адвокат Кологривого назвал «компромиссным вариантом» арест на семь суток

По словам режиссера, Кологривый - талантливый актер, будущее которого зависит от него самого. Учитель пожелал артисту правильно расставить приоритеты и заняться поиском себя на экране.

«Если он не осознает это, то дальше просто будет терять в качестве того, что он делает на экране. В театре он, по-моему, не служит. Это тоже, кстати, наверное, влияет», — пояснил он.

Накануне конфликтолог, автор романа «Выжить в 90-е» Михаил Орский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что семь суток ареста не станут страшным испытанием для Никиты Кологривого, который сможет «построить» сокамерников.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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