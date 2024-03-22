Режиссер Учитель: Кологривому никто не поможет, кроме него самого

По словам режиссера, Кологривый - талантливый актер, будущее которого зависит от него самого. Учитель пожелал артисту правильно расставить приоритеты и заняться поиском себя на экране.

«Если он не осознает это, то дальше просто будет терять в качестве того, что он делает на экране. В театре он, по-моему, не служит. Это тоже, кстати, наверное, влияет», — пояснил он.

Накануне конфликтолог, автор романа «Выжить в 90-е» Михаил Орский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что семь суток ареста не станут страшным испытанием для Никиты Кологривого, который сможет «построить» сокамерников.

