Филолог заявил, что буква «ё» спасает русский язык и нацию от исчезновения

Любая буква русского алфавита – это национальное достояние, без «ё» в языке происходят ошибки и даже искажается смысл слов, рассказал НСН литератор Игорь Волгин.

 

Небрежное отношение к букве "ё" нарушает целость языка, исчезновение которого может привести к гибели нации, заявил НСН писатель и историк, доктор филологических наук, почетный профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Волгин.

Завкафедрой русского языка как иностранного в Дальневосточном федеральном университете Лилиана Волкова на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявила, что буква «ё» - это национальное достояние России, и ей нужно уделить соответствующее внимание. Волгин считает, что небрежное отношение к букве "ё" может привести к гибели нации.

«Это не только языковая, но и нравственная небрежность. Язык - это наше всё. В языке нет ничего случайного, в том числе важен любой звук. Язык - это неписанная конституция государства, его национальная идея. Правильно говорил Чаадаев, что признак величия русской нации - это существование языка. Потому что его исчезновение может привести к исчезновению нации через век-другой. Вообще любая буква русского алфавита - это национальное достояние. Если брать тексты XVIII века - начала XIX, то «ё» там нет, все слова идут с буквой «е»: «опаленный», «удаленный». Поэтому какое-то время у нас книги печатались без «ё». Но это большое и важное различение, с середины XIX века оно уже сильно ощутимо. Сейчас же, если она будет восстановлена как обязательная, то это будет важно для языка», - отметил он.

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Волгин добавил, что без буквы «ё» может потеряться смысл или рифма, а долгое ее отсутствие в печатных изданиях привело к распространенным ошибкам в произношении слов.

«Например, в слове «ёлка» эта буква всегда произносилось, но в некоторых случаях меняется смысл, например «все» или «всё». Есть множество случаев, когда в стихах или прозе, если буква «ё» заменяемая «е», то появляется двойной смысл. Кроме того, люди путаются и начинают произносить ряд слов, как будто там буква «е», а на самом деле - «ё»: мудёр, манёвр. Она необходима, чтобы правильно произносить и понимать стихи, например, Николая Некрасова: «Иди и гибни безупрёчно./Умрешь не даром: дело прочно,/Когда под ним струится кровь». У Некрасова «ё», потому что без нее нет рифмы», - отметил филолог.

Ранее писатель Денис Драгунский заявил НСН, что в России необходимо разработать правила использования буквы «ё», чтобы все понимали, в каких случаях она обязательна.

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ФОТО: РИА Новости
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