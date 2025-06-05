Небрежное отношение к букве "ё" нарушает целость языка, исчезновение которого может привести к гибели нации, заявил НСН писатель и историк, доктор филологических наук, почетный профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Волгин.

Завкафедрой русского языка как иностранного в Дальневосточном федеральном университете Лилиана Волкова на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявила, что буква «ё» - это национальное достояние России, и ей нужно уделить соответствующее внимание. Волгин считает, что небрежное отношение к букве "ё" может привести к гибели нации.

«Это не только языковая, но и нравственная небрежность. Язык - это наше всё. В языке нет ничего случайного, в том числе важен любой звук. Язык - это неписанная конституция государства, его национальная идея. Правильно говорил Чаадаев, что признак величия русской нации - это существование языка. Потому что его исчезновение может привести к исчезновению нации через век-другой. Вообще любая буква русского алфавита - это национальное достояние. Если брать тексты XVIII века - начала XIX, то «ё» там нет, все слова идут с буквой «е»: «опаленный», «удаленный». Поэтому какое-то время у нас книги печатались без «ё». Но это большое и важное различение, с середины XIX века оно уже сильно ощутимо. Сейчас же, если она будет восстановлена как обязательная, то это будет важно для языка», - отметил он.